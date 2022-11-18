Над Херсоном замайорів синьо-жовтий прапор, і разом з тим, повертається життя. Однак жителі міста ніколи не зможуть забути всі жахи, які принесла за собою російська армія.

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Херсон починає оживати після окупації

Проєкт "Український Свідок" опублікував відео з деокупованого Херсона. Наразі в місті працює патрульна поліція. Правоохоронці реагують на звернення громадян, в тому числі й про перевдягнених росіян, що досі тиняються містом.

Херсонці розповідають, що російські загарбники намагаються знайти їжу, шукають речі, аби перевдягтись та втекти. Досить часто вони самі ж себе видають, оскільки не знають ані місцевості, ані тутешнього устрою життя.

Зокрема, жителька Херсона розповіла про групу чоловіків, які не знали, що оплата за проїзд в херсонських маршрутках є фіксованою.

Місто починає оживати. На вокзалі працюють генератори, подекуди з'являється мобільний зв'язок та інтернет. Також у Херсоні працює гуманітарний коридор, де будь-хто може отримати медичну допомогу.

Загарбники катували херсонців

Найближчим часом можуть запустити потяг до Херсона. Адміністрація вокзалу повідомила, наразі тривають роботи по відновленню колії.

Херсонці розповіли, як росіяни ставилися до людей з проукраїнськими поглядами. Під час антиросійських мітингів окупанти відкривали по цивільних вогонь. Вони викрадали та катували місцеве населення, яке було проти окупації.

Розповідають, що загарбники могли надягти на голову мішок та вивезти за Антонівський міст, кинувши напризволяще. Одного хлопця росіяни затримували декілька разів. Вони тримали його у полоні 3 місяці.

Росіяни отримують задоволення від катування українців

Після звільнення Херсона з'являється все більше інформації про те, як росіяни тероризували місцеве населення. Нещодавно Дмитро Лубінець розповів про масштаби катувань окупантів на Херсонщині.

За його словами, в Херсоні уже виявлені дві катівні, де піддавали тортурам десятки людей. Омбудсмен заявив, що у цих катівнях перебували як проукраїнськи налаштовані громадяни, так і люди зі статками, яким пропонували звільнення в обмін на гроші. Крім того, є підтверджені факти, що після катувань жертв убивали.

Людей били електрикою, металевими трубами, їм ламали кістки, і все це відбувалося на камеру.

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