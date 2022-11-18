Відео з центральної площі Херсона "Українська команда" опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми У Фонді Притули розповіли, якої допомоги потребують люди у звільненому Херсоні

"Сьогодні на Херсонщині – справжня гуманітарна криза. Волонтери "Української команди" одними з перших приїхали у Херсон для доставки так потрібного людям гуманітарного вантажу. Це медикаменти, які поїдуть у центральну лікарню. Це продукти харчування, в тому числі тривалого зберігання, а також хліб. Загалом 30 тонн", – повідомив волонтер "Української команди" Орест Криштафович.

Також велика частина вантажу призначена для українських військових, які звільняли Херсон, а зараз зачищають території області від залишків російських військ.

Наша "Українська команда" уже не вперше вирушає одразу, оперативно на деокуповані території для допомоги українцям. Ми і далі будемо працювати і обов'язково переможемо. Слава Україні! – наголосив Орест Криштафович.

"Українська команда" передала деокупованому Херсону допомогу: дивіться відео

Як повідомлялося, "Українська команда" в межах всеукраїнської акції "Тепло на фронт" організувала збір коштів та забезпечила бандерпечами понад 10 тисяч воїнів на передовій.