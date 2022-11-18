Перший потяг відправиться уже ввечері 18 листопада. Курсуватиме він до південного міста зі столиці.

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Перший потяг незабаром буде в Херсоні

Так, о 22:14 він відправиться з Києва, щоб довести перших пасажирів о 09:00 наступної доби до Херсону. Зазначається, що першим потягом відправляться близько 200 пасажирів. Вони раніше придбали "квиток до перемоги".

Вітаю всіх, хто повертається додому!

– написав Сергій Хлань.

Як стверджує Сергій Хлань, потяги відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона — по непарних.

"Квитки до перемоги"

Благодійний проєкт "Квитки до перемоги" Укрзалізниця започаткувала разом з із платформою UNITED24 13 листопада, через 2 дні після звільнення Херсона. В його рамках усі охочі можуть придбати квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст:

уже деокупованого Херсона,

Маріуполя,

Донецька,

Луганська,

Сімферополя.

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Кошти, виручені з продажу, будуть переказані на закупівлю транспорту, який допоможе сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами. Як повідомили в Укрзалізниці, за декілька годин існування проєкту розкупили 1 000 квитків до деокупованих міст, а станом на 17 листопада ця позначка перевищила 2 500 квитків.

Також відомо, що вагони потягу розписали українські митці. Ці розписи присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

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