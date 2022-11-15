На вокзал прибув потяг № 122/121 Київ – Миколаїв. Цим потягом Укрзалізниця відновила залізничне сполучення із Миколаєвом.
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У Миколаїв прибув пасажирський потяг
Як розповів начальник пасажирського потягу Богдан Стадник, загалом було орієнтовно 50 пасажирів.
Було продано 9 плацкартних та 7 купейних квитків. Також їхали залізничники, іноземні журналісти та організовані групи волонтерів – "Лікарі без кордонів" та "World Central Kitchen"
– повідомив Стадник.
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За словами волонтерки Катерини, яка приїхала цим потягом, відновлення залізничного сполучення – це символ перемоги.
"Я неймовірно щаслива, що стала першою пасажиркою цього потягу, тому що це – маленький символ нашої перемоги. Це означає, що наші ЗСУ роблять успіхи і ми вже можемо приїхати сюди потягом", – заявила дівчина.
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До речі, Херсон поступово оговтується від шкоди, яку заподіяли йому російські загарбники. Фахівці Укрзалізниці завітали до звільненого українського міста.
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