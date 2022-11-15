На вокзал прибыл поезд №122/121 Киев – Николаев. Этим поездом Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Николаевом.

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В Николаев прибыл пассажирский поезд

Как рассказал начальник пассажирского поезда Богдан Стадник, в общей сложности было ориентировочно 50 пассажиров.

Были проданы 9 плацкартных и 7 купейных билетов. Также ехали железнодорожники, иностранные журналисты и организованные группы волонтеров – "Врачи без границ" и "World Central Kitchen"

– сообщил Стадник.

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По словам волонтера Екатерины, которая приехала на этом поезде, восстановление железнодорожного сообщения – это символ победы.

"Я невероятно счастлива, что стала первым пассажиром этого поезда, потому что это – маленький символ нашей победы. Это значит, что наши ВСУ делают успехи и мы уже можем приехать сюда на поезде", – заявила девушка.

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Обратите внимание! Поезд №121/122 Киев – Николаев будет курсировать по четным числам из Киева и по нечетным – из Николаева. Из столицы он будет отправляться в 22:14 и прибывать в Николаев в 7:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 6:55.

Кстати, Херсон постепенно приходит в себя от ущерба, причиненного ему российскими захватчиками. Специалисты Укрзализныци посетили освобожденный украинский город.

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