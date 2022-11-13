Проект производится совместно с платформой UNITED24. Деньги от продажи билетов перекажут на закупку автомобилей, соединяющих населенные пункты на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Читайте также Пледы, свечи и легендарные подстаканники: Укрзалiзниця открыла мерч-шоп в Киеве

Перевозить пассажиров будет легендарный "Поезд к победе"

В честь освобождения Херсона в Укрзализныце запустили новый благотворительный проект "Билеты к победе". Места на первые три рейса из Киева в 5 городов можно приобрести уже сегодня.

Куда можно будет поехать:

Херсон;

Луганск;

Донецк;

Мариуполь;

Симферополь.

Оформить билет можно по ссылке. Пока они несут лишь символический характер.

Однако как только украинские защитники освободят и зачистят территории от оккупантов, ими можно будет воспользоваться. Железнодорожники отправят сообщение с датой и местом, как только движение между городами будет восстановлено.

Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами Киев — Херсон можно будет воспользоваться уже в ближайшее время,

– добавляют в Укрзализныце.

Деньги от продажи билетов перекажут на закупку last-mile транспорта через платформу UNITED24. Речь идет об автомобилях, которые будут соединять города и поселки на освобожденных территориях с железнодорожными узлами.

Следует отметить, что эти рейсы совершит легендарный "Поезд к победе". Билеты стоят от 1 000 грн.

Укрзалізниця анонсировала благотворительный проект "Билеты к победе" / Скриншот с сайта Concert.ua

Обратите внимание У нас всегда есть план Б, – в Укрзализныце допускают переход на паровые локомотивы

Специалисты Укрзализныци посетили деоккупированный Херсон

Работники Укрзализныци посетили Херсон 12 ноября. Они приехали, чтобы проанализировать масштабы повреждений железнодорожных путей.

Специалисты рассказали, что поврежденную колею и разбитые вагоны удастся отремонтировать достаточно быстро. Однако нужно скоординироваться с ВСУ и местными властями.

Вместе они создадут специальную команду, которая будет работать над тем, чтобы восстановить железную дорогу в Херсоне. Скоро поезда в Херсон начнут курсировать, уверяют в Укрзализныце.

Интересно – крымские партизаны ликвидировали 30 врагов: смотрите видео