В магазине можно найти множество интересных и креативных вещей в стилистике Укрзализныци.

Важно Укрзализныця вспомнила, как за неделю до войны в Мариуполе встречали Поезд Единства

На прилавках уже стоят открытки, керамика, свечи, одежда и другие товары для дома. Магазин работает ежедневно, с 9:00 до 21:00.

Теперь стильные и функциональные вещи в стилистике Укрзализныци можно купить на Центральном железнодорожном вокзале Киева – пока в единственной оффлайн-точке, но мы не сдерживаем тягу к масштабу и планируем в ближайшее время открыть онлайн-продажи с доставкой по Украине и миру,

– отметили в Укрзализныце.

Мерч Укрзализныци / Фото с телеграмм-канала Укрзализныци

Советник главы Офиса Президента Украины и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко уже посетил магазин. Он отметил, что за последние 250 дней войны украинцы многое переоценили, в том числе и роль Укрзализныци в нашей жизни.

"Компания стала символом стабильности, несгибаемости и безопасности. Потому что УЗ продолжала работать и спасать даже в самые тяжелые часы первых дней после нападения, когда многие титаны посыпались. И этот подвиг должен быть справедливо оценен государством", – отметил Лещенко.



Магазин с фирменными вещами от Укрзализныци / Фото Сергея Лещенко

Украинцы также были в восторге от магазина Укрзализныци. Особенно их поразили свитшоты с расписанием поездов во временно оккупированные города.



Мерч Укрзализныци / Фото с твиттера @tyt_prekrasna

Добавим, что Укрзализныця с первых дней российского вторжения в Украине эвакуирует людей из самых горячих точек. К примеру, только за 15 дней войны Укрзализныця вывезла более 2 миллионов человек. Тогда больше всего пассажиров эвакуировали из Киева и Харькова. Кроме того, Укрзализныця уже разрабатывает план перевозки населения домой по завершению боевых действий.