Об этом сообщил глава правления Укрзалізниці Александр Камышин. Кстати, недавно Укрзалізниця анонсировала новые рейсы за границу.

Важно Укрзалiзниця обновила график движения поездов: что изменилось

В Укрзалiзницi допускают переход на паровые локомотивы

Когда россияне обстреливают нашу энергетическую инфраструктуру, мы переходим на дизельные локомотивы и продолжаем бежать. У нас всегда есть "план Б"

– рассказал Камышин.

По словам главы Укрзалізниці, 7 ноября он проверил, как работают дизельные локомотивы.



Александр Камышин проверил работу дизельных локомотивов / фото Александра Камышина

4 новых международных рейса Укрзалізниці

В Укрзалізниці обнародовали обновленный график движения поездов международного сообщения.

№90/89 Киев – Перемышль (Польша). Поезд будет курсировать через Винницу, Хмельницкий, Тернополь. Отправление из Киева в 22:52, прибытие в Винницу в 02:03, в Тернополь – в 06:28, во Львов – в 08:55, а в Перемышле поезд будет в 11:13. Отправление в обратном направлении в 13:45, Львов – 18:25, Тернополь – 21:03, Винница – 01:58, Киев – 05:42.

№351/352 Киев – Кишинев (Молдова). Поезд будет курсировать через день. Начальная станция – Киев-Пассажирский в 17:02, будет прибывать на станцию Унгены в 07:53, а в Кишинев – в 10:38. Обратно рейс будет отправляться в 17:45, проходить Унгены в 20:51 и прибывать в Киев в 11:48.

Кроме этого, в ноябре стартуют продажи билетов на новый поезд Харьков – Хелм (Польша), а с 11 декабря начнет курсирование новый ежедневный рейс австрийской железной дороги сообщением Вена (Австрия) – Чоп.

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