Об этом сообщил глава правления Укрзалізниці Александр Камышин. Кстати, недавно Укрзалізниця анонсировала новые рейсы за границу.
Важно Укрзалiзниця обновила график движения поездов: что изменилось
В Укрзалiзницi допускают переход на паровые локомотивы
Когда россияне обстреливают нашу энергетическую инфраструктуру, мы переходим на дизельные локомотивы и продолжаем бежать. У нас всегда есть "план Б"
– рассказал Камышин.
По словам главы Укрзалізниці, 7 ноября он проверил, как работают дизельные локомотивы.
Александр Камышин проверил работу дизельных локомотивов / фото Александра Камышина
4 новых международных рейса Укрзалізниці
В Укрзалізниці обнародовали обновленный график движения поездов международного сообщения.
- №90/89 Киев – Перемышль (Польша). Поезд будет курсировать через Винницу, Хмельницкий, Тернополь. Отправление из Киева в 22:52, прибытие в Винницу в 02:03, в Тернополь – в 06:28, во Львов – в 08:55, а в Перемышле поезд будет в 11:13. Отправление в обратном направлении в 13:45, Львов – 18:25, Тернополь – 21:03, Винница – 01:58, Киев – 05:42.
- №351/352 Киев – Кишинев (Молдова). Поезд будет курсировать через день. Начальная станция – Киев-Пассажирский в 17:02, будет прибывать на станцию Унгены в 07:53, а в Кишинев – в 10:38. Обратно рейс будет отправляться в 17:45, проходить Унгены в 20:51 и прибывать в Киев в 11:48.
Кроме этого, в ноябре стартуют продажи билетов на новый поезд Харьков – Хелм (Польша), а с 11 декабря начнет курсирование новый ежедневный рейс австрийской железной дороги сообщением Вена (Австрия) – Чоп.
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