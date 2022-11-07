Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. До речі, нещодавно Укрзалізниця анонсувала нові рейси за кордон.

Важливо Укрзалізниця оновила графік руху поїздів: що змінилось

В Укрзалізниці допускають перехід на парові локомотиви

Коли росіяни обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру, ми переходимо на дизельні локомотиви та продовжуємо бігти. У нас завжди є "план Б"

– розповів Камишін.

За словами очільника Укрзалізниці, 7 листопада він перевірив, як працюють дизельні локомотиви.



Олександр Камишін перевірив роботу дизельних локомотивів / фото Олександра Камишіна

4 нові міжнародні рейси Укрзалізниці

В Укрзалізниці оприлюднили оновлений графік руху поїздів міжнародного сполучення.

№90/89 Київ – Перемишль (Польща). Потяг курсуватиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. Відправлення з Києва о 22:52, прибуття до Вінниці о 02:03, до Тернополя – о 06:28, до Львова – о 08:55, а у Перемишлі потяг буде об 11:13. Відправлення у зворотному напрямку о 13:45, Львів – 18:25, Тернопіль – 21:03, Вінниця – 01:58, Київ – 05:42.

№ 351/352 Київ – Кишинів (Молдова). Поїзд курсуватиме через день. Початкова станція – Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53, а до Кишинева – о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45, проходитиме Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48.

Окрім цього, у листопаді стартує продаж квитків на новий поїзд Харків – Хелм (Польща), а з 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці сполученням Відень (Австрія) – Чоп.

Варте уваги – Укрзалізниця відправила перший рейс до звільненої Балаклії: дивіться відео