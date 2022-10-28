Отныне появились 4 поезда международного сообщения, следующих в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену. Кроме того, есть 4 новых рейса Интерсити+, а также 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

Важно От 200 гривен: Укрзализныця запустила месячные проездные на ряд пригородных маршрутов

Укрзализныця презентовала новый график поездов

Среди ключевых обновлений по маршрутам в пределах Украины стоит отметить:

  • Поезд №65/66 Харьков – Умань соединит оба города с Днепром.
  • Поезд №266/265 Ковель – Ужгород. Впервые за много лет соединены Волынь и западное Полесье с горнолыжным регионом в Славске, столицей "солеваров" Дрогобыча и главными городами Закарпатья. В то же время прохождение Львова в направлении Закарпатья на Волынь удобно запланировано около 6:00, а в обратном направлении около 22:00.
  • Поезд №769/770 Жмеринка – Хутор-Михайловский. Это новое экспериментальное соединение для деблокированной северной Сумщины со столицей и Винницкой.

Еще три новых сообщения готовятся к запуску в ближайшее время:

  • Поезд №111/112 Изюм – Киев предоставит прямой поезд дальнего сообщения в столицу для жителей героической деоккупированной Харьковщины.
  • Поезд № 131/132 Запорожье – Львов будет следовать через Киев, Житомир и Ковель, предоставляя жителям северного Полесья удобное сообщение с Волынью, Львовщиной, столицей и Днепром.
  • Поезд № 191/192 Краматорск – Одесса будет следовать через Днепр и позволит жителям Донбасса накануне зимы выехать ближе к южным регионам.

Кроме того, восстанавливается целый ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:

  • № 3/4 Запорожье – Львов продлен до Ужгорода на ежедневной основе;
  • № 5/6 Запорожье – Ивано-Франковск продлен до Рахова;
  • № 15/16 Харьков – Ивано-Франковск продлен до Рахова;
  • № 17/18 Харьков – Львов продлен до Ужгорода;
  • № 21 Харьков – Львов продлен до Трускавца;
  • № 41/42 Днепр – Львов продлен до Трускавца;
  • № 149/150 Кременчуг – Ивано-Франковск продлен до Ворохты;
  • № 45/46 Харьков – Ужгород возвращается к курсированию через Сумы, что предоставит удобное сообщение северо-восточному региону с Закарпатьем;
  • №7/8 Киев – Черновцы получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 8:28;
  • № 49/50 Киев – Трускавец ускоряется на 3 часа и прибывает в 8:45.

Скоростные поезда Интерсити+ тоже претерпевают положительные сдвиги в графике:

  • № 715/716 Киев – Перемышль – Киев ускорен на 2 часа в каждом направлении;
  • № 705 Киев – Перемышль ускорен более чем на 3 часа.

Время отправления поездов в Киев – Харьков – Киев и Киев – Чернигов – Киев стало значительно удобнее для пассажиров:

  • №723 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;
  • №725 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 7:15, прибывать в Киев в 12:19;
  • №724 Киев – Харьков будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53;
  • № 708/707 Киев – Чернигов отправляется из Киева в 7:43, прибывает в Чернигов в 10:11;
  • № 710/709 Чернигов – Киев будет отправляться из Чернигова в 17:21, прибывать в Киев в 19:48.

Напомним, что Укрзализныця предлагает изменить систему тарифообразования для грузовых перевозок, чтобы условия были справедливыми для всех участников рынка.

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