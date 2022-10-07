Об этом заявил глава правления Укрзализныци Александр Камышин во время заседания Экспортного офиса. Он отметил, что предложенные изменения призваны значительно упростить существующие правила и полностью отказаться от действующего сборника тарифов на перевозку грузов.

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Что может измениться

Согласно представленной инициативе, предлагается сократить количество схем базовых ставок с 29 существующих всего до одной. В этой схеме будут учитываться только расстояние перевозки, масса груза, особенности транспортировки и маршрутизация. Также инициатива предлагает сократить количество коэффициентов, влияющих на тарифообразование, с существующих 15 до одного.

Кроме того, Укрзализныця намерена значительно сократить количество дополнительных сборов и отдельных плат, которые должен уплачивать отправитель груза. Вместо перечня из 38 сборов, установленного действующим сборником, предлагается оставить всего 6. Отдельную плату хотят оставить только за специальные перевозки и услуги охраны.

Десятки лет вопрос справедливости системы тарифообразования был болезненной темой в отношениях между перевозчиками и отправителями грузов. Мы это поняли, поэтому с середины прошлого года постепенно меняли ее. Сегодня мы хотим максимально упростить существующую систему и сделать ее справедливой для всех участников рынка,

– заявил Камышин.

К слову, кроме изменения подхода к тарифообразованию, Укрзализныця также планирует выровнять классы грузовых перевозок и установить единый тариф на транспортировку пустых вагонов.

Глава правления Укрзализныци добавил, что такие инициативы никоим образом не повлияют на финансовые результаты перевозчика, зато изменят к лучшему многое для грузовладельцев.