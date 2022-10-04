Сообщается, что приватизационный аукцион состоится 18 октября. Стартовая стоимость объекта установлена на уровне 89,9 миллионов гривен без учета НДС, а гарантийный взнос для участия составляет 18 миллионов гривен.

Читайте также Экспорт Украины в ЕС вырос до 62%: какие страны покупают нашу продукцию больше всего – инфографика

Что известно об алмазном заводе "Кристалл"

В Фонде госимущества сообщили, что общая площадь подлежащего приватизации объекта составляет 9 533 квадратных метра. Список имущества включает 14 наименований зданий – актив обеспечен всем необходимым технологическим оборудованием и коммуникациями для производства продукции.

Отмечается, что "Винницкий завод "Кристалл" является уникальным предприятием по переработке алмазов в бриллианты – завод производит бриллианты классических круглых форм огранки на 57 граней и 5 тысяч моделей ювелирных изделий. Продукция реализуется под собственной торговой маркой "Винница Кристалл".

Напомним, что в Украине с 1 сентября началась массовая приватизация государственных активов по новой процедуре. Первыми двумя лотами стали спиртзаводы в Тернопольской области – Кобыловолцкий и Мариловский. По результатам аукционов, предприятия удалось продать почти втрое дороже стартовой стоимости.