Победителем и будущим владельцем активов стало общество с ограниченной ответственностью "Аква Солар Инвест". Всего же на торгах соревновались шесть участников.

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Детали приватизации объекта

Как отмечается на платформе "Prozorro.Продажи", во время аукциона стартовая цена за лот выросла в 2,8 раза – с 25,2 миллиона до 70,2 миллиона гривен.

После завершения процедуры приватизации ООО "Аква Солар Инвест" получит 20 объектов недвижимости, 10 единиц транспортных средств, 500 единиц производственного оборудования и подъездную железнодорожную колею. Общая площадь зданий Кобыловолокского спиртзавода составляет более 11 тысяч квадратных метров, а земельных участков – 36,9 гектара.

К слову, по новым правилам приватизации, договор купли-продажи ФГИ заключит с победителем только после того, как он оплатит стоимость активов, определенную итогами аукциона. Для оплаты ООО "Аква Солар Инвест" будет 20 рабочих дней со дня формирования протокола торгов.

Если же победитель не оплатит полную сумму в определенный срок, право покупки лота автоматически перейдет к ООО "Штрихи", которое предложило за активы Кобыловолокского завода на 700 гривен меньше.

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По данным сервиса YouControl, ООО "Аква Солар Инвест" было создано в декабре 2019 года с регистрацией в городе Бершадь Винницкой области. Уполномоченным лицом указано Мамалыгу Богдана Андреевича, а уставный капитал предприятия – 25 миллионов гривен. Основной вид деятельности компании – дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков.

Добавим, что обновленные правила приватизации разблокировали так называемую "малую приватизацию" и значительно сокращают продолжительность процедур – со 100 до 25 дней. Аукционы по измененным правилам начали проходить с начала сентября 2022 года.