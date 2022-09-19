Переможцем та майбутнім власником активів стало товариство з обмеженою відповідальністю "Аква Солар Інвест". Всього ж на торгах змагалися шість учасників.

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Деталі приватизації об'єкта

Як зазначається на платформі "Prozorro.Продажі", під час аукціону стартова ціна за лот зросла у 2,8 раза – з 25,2 мільйона до 70,2 мільйона гривень.

Після завершення процедури приватизації, ТОВ "Аква Солар Інвест" отримає 20 об'єктів нерухомості, 10 одиниць транспортних засобів, 500 одиниць виробничого устаткування та під'їзну залізничну колію. Загальна площа будівель Кобиловолоцького спиртзаводу становить понад 11 тисяч квадратних метрів, а земельних ділянок – 36,9 гектара.

До слова, за новими правилами приватизації, договір купівлі-продажу ФДМ укладе з переможцем лише після того, як він сплатить вартість активів, визначену підсумками аукціону. Для оплати ТОВ "Аква Солар Інвест" матиме 20 робочих днів з дня формування протоколу торгів.

Якщо ж переможець не сплатить повної суми у визначений термін, право купівлі лота автоматично перейде до ТОВ "Штрихи", яке запропонувало за активи Кобиловолоцького заводу на 700 гривень менше.

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За даними сервісу YouControl, ТОВ "Аква Солар Інвест" було створено у грудні 2019 року з реєстрацією у місті Бершадь Вінницької області. Уповноваженою особою вказано Мамалигу Богдана Андрійовича, а статутний капітал підприємства – 25 мільйонів гривень. Основний вид діяльності компанії – дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Додамо, що оновлені правила приватизації розблоковують так звану "малу приватизацію" й значно скорочують тривалість процедур – зі 100 до всього 25 днів. Аукціони за зміненими правилами почали відбуватися з початку вересня 2022 року.