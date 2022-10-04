Зазначається, що приватизаційний аукціон відбудеться 18 жовтня. Стартова вартість об'єкта встановлена на рівні 89,9 мільйона гривень без урахування ПДВ, а гарантійний внесок для участі становить 18 мільйонів гривень.

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Що відомо про алмазний завод "Кристал"

У Фонді держмайна повідомили, що загальна площа об'єкта, що підлягає приватизації, складає 9 533 квадратних метри. Перелік майна включає 14 найменувань будівель – актив забезпечений усім необхідним технологічним обладнанням та комунікаціями для виробництва продукції.

Наголошується, що "Вінницький завод "Кристал" є унікальним підприємством з переробки алмазів у діаманти – завод виготовляє діаманти класичних круглих форм огранки на 57 граней та 5 тисяч моделей ювелірних виробів. Продукція реалізується під власною торговою маркою "Вінниця Кристал".

Нагадаємо, що в Україні з 1 вересня розпочалась масова приватизація державних активів за новою процедурою. Першими двома лотами стали спиртзаводи у Тернопільській області – Кобиловолцький та Марилівський. За результатами аукціонів, підприємства вдалось продати майже втричі дорожче від стартової вартості.