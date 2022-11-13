Проєкт проводиться спільно з платформою UNITED24. Гроші від продажу квитків перекажуть на закупівлю автомобілів, які сполучатимуть населені пункти на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

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Перевозити пасажирів буде легендарний "Потяг до перемоги"

На честь звільнення Херсона в Укрзалізниці запустили новий благодійний проєкт "Квитки до перемоги". Місця на перші три рейси з Києва до 5 міст можна придбати вже сьогодні.

Куди можна буде поїхати:

Херсон;

Луганськ;

Донецьк;

Маріуполь;

Сімферополь.

Оформити квиток можна за посиланням. Наразі вони несуть лише символічний характер.

Однак, як тільки українські захисники звільнять і зачистять території від окупантів, ними можна буде скористатися. Залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем щойно рух між містами буде відновлено.

Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ — Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом,

– додають в Укрзалізниці.

Гроші від продажу квитків перекажуть на закупівлю last-mile транспорту через платформу UNITED24. Мовиться про автівки, які будуть сполучати міста й селища на звільнених територіях із залізничними вузлами.

Варто зауважити, що ці рейси здійснить легендарний "Потяг до перемоги". Квитки коштують від 1000 гривень.

Укрзалізниця анонсувала благодійний проєкт "Квитки до перемоги" / Скриншот із сайту Concert.ua

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Фахівці з Укрзалізниці відвідали деокупований Херсон

Працівники Укрзалізниці навідалися до Херсона 12 листопада. Вони приїхали, щоб проаналізувати масштаби пошкоджень залізничних шляхів.

Фахівці розповіли, що пошкоджену колію та розбиті вагони вдасться відремонтувати досить швидко. Однак потрібно скоординуватися з ЗСУ та місцевою владою.

Разом вони утворять спеціальну команду, яка працюватиме над тим, щоб відновити залізницю у Херсоні. Скоро потяги до Херсона почнуть курсувати, запевняють в Укрзалізниці.

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