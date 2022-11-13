Вони проаналізували масштаби пошкоджень та оцінили завдані збитки. Тепер Укрзалізниця зможе сформувати команду, щоб повернути залізничне сполучення до обласного центру.
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Коли варто чекати поїзд до Херсона
Спеціалісти Укрзалізниці 12 листопада навідалися до деокупованого Херсона. Вони аналізували стан колії та поїздів.
Спеціалісти приїхали в Херсон, щоб оцінити стан залізничного сполучення / Фото Укрзалізниці
Зауважимо, що після звільнення Херсонщина потребує масштабного розмінування та зачистки. В Укрзалізниці кажуть, що ЗСУ над цим активно працюють.
Фахівці Укрзалізниці у Херсоні: дивіться відео
Крім того, додають, що пошкоджену колію та розбиті вагони вдасться відремонтувати швидко. Наразі потрібно сконтактувати з українською армією та владою, щоб організувати команду для повернення залізничного сполучення до обласного центру.
Вокзал на місці. Люди чекають. Значить скоро буде поїзд до Херсона,
– переконують в Укрзалізниці.
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