Вони проаналізували масштаби пошкоджень та оцінили завдані збитки. Тепер Укрзалізниця зможе сформувати команду, щоб повернути залізничне сполучення до обласного центру.

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Коли варто чекати поїзд до Херсона

Спеціалісти Укрзалізниці 12 листопада навідалися до деокупованого Херсона. Вони аналізували стан колії та поїздів.

Спеціалісти приїхали в Херсон, щоб оцінити стан залізничного сполучення / Фото Укрзалізниці

Зауважимо, що після звільнення Херсонщина потребує масштабного розмінування та зачистки. В Укрзалізниці кажуть, що ЗСУ над цим активно працюють.

Фахівці Укрзалізниці у Херсоні: дивіться відео

Крім того, додають, що пошкоджену колію та розбиті вагони вдасться відремонтувати швидко. Наразі потрібно сконтактувати з українською армією та владою, щоб організувати команду для повернення залізничного сполучення до обласного центру.

Вокзал на місці. Люди чекають. Значить скоро буде поїзд до Херсона,

– переконують в Укрзалізниці.

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Як місто оговтується від окупації: актуальні новини

Після себе окупанти залишили в Херсоні безлад та розруху. Мешканців міста закликали бути обачними та попередили про масштабні мінування.

Президент України розповів, що загарбники зруйнували усю критично важливу інфраструктуру обласного центру. Херсон потребує тривалого відновлення.

У ДТЕК повідомили, що окупанти знищили усю енергосистему Херсона. Однак відсутність світла не завадила херсонцям святкувати звільнення від російського терору.

Увечері 11 листопада місцеві зібралися біля багаття з українськими прапорами. Жителі Херсона хором кричали: "ЗСУ". Вони раділи та аплодували українським воїнам.

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