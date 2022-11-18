Первый поезд отправится уже вечером 18 ноября. Он будет курсировать в южный город из столицы.

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Первый поезд скоро будет в Херсоне.

Так, в 22:14 он отправится из Киева, чтобы довезти первых пассажиров в 09:00 следующих суток в Херсон. Отмечается, что первым поездом отправятся около 200 пассажиров. Они раньше приобрели "билет к победе".

Поздравляю всех возвращающихся домой!

– написал Сергей Хлань.

Как утверждает Сергей Хлань, поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона — по нечетным.

"Билеты к победе"

Благотворительный проект "Билеты к победе" Укрзализныця начала вместе с платформой UNITED24 13 ноября, через 2 дня после освобождения Херсона. В его рамках все желающие могут приобрести билеты на три первых рейса из Киева в пять городов :

уже деоккупированный Херсон,

Мариуполь,

Донецк,

Луганск,

Симферополь.

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Средства, вырученные от продажи, будут перечислены на закупку транспорта, который поможет соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами. Как сообщили в Укрзализныце, за несколько часов существования проекта раскупили 1 000 билетов в деоккупированные города, а по состоянию на 17 ноября эта отметка превысила 2 500 билетов.

Также известно, что вагоны поезда были расписаны украинскими художниками. Эти росписи посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.

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