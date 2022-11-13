Недавно стало известно, что Укрзализныця анонсировала запуск поездов в Крым, Донецк, Луганск, Мариуполь и Херсон и возможность приобрести благотворительные билеты. Украинцы всего за несколько часов купили более 1000 билетов в разные города.

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Граждане Украины больше всего хотят в Крым

Бесконечная ресурсность и желание украинцев помогать Вооруженным Силам поражает. В этом также уверен министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Через несколько часов от старта продали 1000 билетов. И лидер продаж не Херсон, куда поезд отправится уже в ближайшее время. А Симферополь. Вот такая крепкая вера в украинский Крым,

– отметил он.

Обратите внимание! Вы также можете приобрести билет по ссылке .

Что известно о проекте В воскресенье, 13 ноября, UNITED24 вместе с "Укрзализныцей" запустили продажу благотворительных билетов в украинские города. Как отмечает министр Федоров, билет следует хранить как символ веры в то, что вся Украина будет уволена, а воспользоваться им можно сразу после деоккупации регионов Украины.

Федоров также подчеркнул, что за средства от продаж билетов закупят автомобили. Они будут соединять города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Железнодорожные эксперты уже в Херсоне

Если до запуска реальных железнодорожных маршрутов в Крым, Донецк и Луганск стоит еще немного подождать, то в Херсоне можно будет попасть уже в скором будущем.

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Недавно появилась информация, что Укрзализныця сформировала команду , которая вернет железнодорожное сообщение между другими городами Украины и населенными пунктами Херсонской области. Эксперты-транспортники уже прибыли в Херсон, проанализировали состояние местного пути и поездов.

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