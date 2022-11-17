Омбудсмен заявил, что в этих пыточных находились как проукраински настроенные граждане, так и люди с состоянием, которым предлагали освобождение в обмен на деньги. Кроме того, есть подтвержденные факты, которые после пыток жертв убивали.

Интересно Буданов, Ходжес или Петреус: кто делает самые меткие прогнозы по войне

Россияне получают удовольствие от пыток украинцев

Лубинец выразил мнение, что российские пыточные будут найдены и в других населенных пунктах.

В освобожденных населенных пунктах обнаруживают гражданские помещения, которые переобустраивали для того, чтобы содержать людей. На дверях – замки, отсутствие туалетов и элементарной мебели, а на стенах – отметки, свидетельствующие о количестве дней, где в таких условиях находились наши люди.

Таких масштабов я еще не видел. Такое впечатление, что российские военные получают от этого какое-то удовольствие, когда убивают и подвергают пыткам наших граждан,

– сказал омбудсмен.

Лубинец добавил, что общался с парнем, которого держали 45 дней в одном месте и пытали. В это время он видел, как вместе с ним десятки людей подвергались пыткам. Их избивали электричеством, металлическими трубами, им ломали кости, и все это происходило на камеру.

Какая ситуация в Херсонской области

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что нашим защитникам и защитницам удалось выйти на рубеж на правом берегу Днепра.

Кроме того, он отметил, что на Юге в рамках контрнаступательной операции уже удалось освободить 198 населенных пунктов. Если говорить о площади, то российских захватчиков прогнали с 5580 квадратных километров территории нашей страны.

Оккупанты на Херсонщине покинули руины, ведь уничтожали все, что только могли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после своего визита в регион.

СБУ в Херсоне занимается отловом тех, кто считал, что "Россия здесь навсегда". Как отметил политолог Алексей Голобуцкий, помощь местных жителей позволит ускорить этот процесс.

Важно – Как помочь жителям Херсона: смотрите видео