Омбудсмен заявил, что в этих пыточных находились как проукраински настроенные граждане, так и люди с состоянием, которым предлагали освобождение в обмен на деньги. Кроме того, есть подтвержденные факты, которые после пыток жертв убивали.

Интересно Буданов, Ходжес или Петреус: кто делает самые меткие прогнозы по войне

Россияне получают удовольствие от пыток украинцев

Лубинец выразил мнение, что российские пыточные будут найдены и в других населенных пунктах.

В освобожденных населенных пунктах обнаруживают гражданские помещения, которые переобустраивали для того, чтобы содержать людей. На дверях – замки, отсутствие туалетов и элементарной мебели, а на стенах – отметки, свидетельствующие о количестве дней, где в таких условиях находились наши люди.

Таких масштабов я еще не видел. Такое впечатление, что российские военные получают от этого какое-то удовольствие, когда убивают и подвергают пыткам наших граждан,
– сказал омбудсмен.

Лубинец добавил, что общался с парнем, которого держали 45 дней в одном месте и пытали. В это время он видел, как вместе с ним десятки людей подвергались пыткам. Их избивали электричеством, металлическими трубами, им ломали кости, и все это происходило на камеру.

Какая ситуация в Херсонской области

Важно – Как помочь жителям Херсона: смотрите видео