Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередных зверствах россиян в Херсонской области. Он отметил, что оккупанты держали в подвалах подростков.

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Жители Херсонщины подвергались более жестоким методам пыток

По его словам, жители Херсонщины подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые раньше были под временной оккупацией – Харьковщина, Киевщина, Черниговщина.

На территории Херсонской области впервые были установлены факты, что одновременно в камерах пыточных неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе. Причем их не выпускали неделями. Даже в туалет нужно было ходить женщинам при мужчинах, а мужчинам – при женщинах. Следователи впервые фиксируют подобное.

В каждой камере установлены видеокамеры для наблюдения. Такое круглосуточное видеонаблюдение записывалось со звуком. Об этом рассказывают сами местные, которые подвергались пыткам, и объясняют, что они это ясно понимали.

Как только херсонцы начинали говорить об оккупации, то мгновенно в камеры забегали люди в масках и всех жестоко избивали.

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Была отдельная камера для подростков

Также Лубинец заявил, что в Херсонской области была отдельная камера, где держали подростков. В настоящее время устанавливают возраст детей.

Люди рассказывают, что некоторые ребята выглядели примерно на лет 14. Также он отмечает, что в других областях не обнаруживали камер для детей или подростков.

Лубинец подчеркнул, что это самые плохие и циничные проявления нарушения Женевских конвенций.

Для меня это выглядит так, что когда представители РФ видели людей с проукраинским мировоззрением, это их еще больше провоцировало прибегать к чрезвычайно жестокому обращению с местным населением. Это не просто устрашение, как было раньше, это более показательно, жестоко, чтобы все об этом знали,

– сказал Лубинец.

По его словам, целью россиян было сломать херсонцев для того, чтобы они боялись, молчали, не выходили на митинги, где озвучивали свою принадлежность к Украине.

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