Соответствующую информацию сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его данным, несколько человек получили ранения.

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Россияне снова обстреляли мирных

Российские террористы обстреляли гуманитарную точку при раздаче хлеба,

– заявил Тимошенко.

По его данным, трагедия произошла в поселке городского типа Белозерка, Белозерского района Херсонской области.

Заместитель Андрея Ермака рассказал, что в результате коварного обстрела российские захватчики ранили 5 человек.

По состоянию на 18.00 19 ноября дополнительной информации о раненых людях не сообщали.

Еще однако трагедия произошла в области накануне

Кирилл Тимошенко напомнил, что в Херсонской области накануне 18 ноября на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав – Змиевка автомобиль наехал на мину.

1 человек погиб, 1 – травмирован,

– заявил заместитель главы ОП.

О трагедии также рассказал глава Бериславской районной государственной администрации Владимир Литвинов. По его данным, авто наехало на мину возле Берислава.

Точное количество раненых и погибших Литвинов не называл, однако: