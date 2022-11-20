Об этом 20 ноября написал руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Он опубликовал видео из магазина АТБ, уже принимающего клиентов.
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"С сегодняшнего дня в Херсоне можно идти за покупками. Херсонцы имеют возможность приобрести товары в АТБ на Николаевском шоссе, 30-б. За 4 дня откроются еще 2 таких магазина", - отметил Янушевич.
АТБ в Херсоне: смотрите видео
Первый супермаркет в деоккупированном Херсоне: смотрите видео
Где появятся новые магазины
Руководитель ОВА поблагодарил за возобновление работы гендиректора корпорации АТБ Бориса Маркова. Работники компании будут работать ночью и днем. Они будут принимать новые поставки продукции.
Так что дефицита не будет. Будет только комфорт и новые возможности для херсонцев, – написал Янушевич.
В Херсонском городском совете рассказали, что новые магазины будут открыты в Таврическом и Шуменском микрорайонах. Супермаркет, который открыли 20 ноября, будет работать с 8:00 до 18:00 каждый день. Руководство АТБ уверяет, что продукции привезли достаточно и ассортимент будет пополняться каждый день.
Как живут херсонцы
В Херсоне все еще есть проблемы с инфраструктурой. Однако восстановление уже продолжается, чтобы город вернулся к нормальной жизни.
Мужчина в Херсоне / Фото ЭРА
Люди готовят еду / Фото ЭРА
В Херсоне еще не восстановили инфраструктуру / Фото ЭРА
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