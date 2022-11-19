Поезд отправился 18 ноября в 22:14 с киевского вокзала. Утром следующего дня он прибыл в Херсон.

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Поезд победы

На кадрах видно, что встретить первый поезд от 24 февраля пришло немало желающих. Местные взяли с собой сине-желтые флаги.

В Херсон приехала вице-премьер министерша Ирина Верещук. Также в одном из вагонов прибыл груз Укрпочты.

В Херсон прибыл первый поезд с начала войны: смотрите видео

Ранее сообщалось, что поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона – по нечетным.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко ранее отмечал, что в вагонах поезда 200 пассажиров, купивших билеты "до победы". Это совместный проект "Укрзализныци" и UNITED24.

В Херсон прибыл поезд из Киева: смотрите видео

Как Херсон приходит в себя после оккупации

Напомним, что 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон и установили над городом сине-желтый флаг. Захватчики скрылись на левом берегу Днепра.

14 ноября Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон впервые со времени его деоккупации. В присутствии президента Украины ВСУ официально подняли государственный флаг в деоккупированном Херсоне. Видео торжеств можно посмотреть по ссылке .

Город постепенно приходит в себя от российской оккупации. В Хесроне заработали первые Пункты Несокрушимости. Это специально оборудованные палатки. Там можно согреться, получить горячие напитки, еду, зарядить телефон и пользоваться Интернетом.

Сегодня в Херсоне начнут работать гуманитарные центры. Там можно бесплатно получить продукты, средства гигиены и прочее.

Российские захватчики терроризировали мирное население Херсона. В частности, стало известно о новых случаях пыток. Сообщают, что жители Херсонщины подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые раньше были под временной оккупацией – Харьковщина, Киевщина, Черниговщина.

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