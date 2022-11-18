Как сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, поезд должен прибыть в областной центр Херсонской области завтра, 19 ноября, ориентировочно в 9:00.

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По словам Хланя, поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона – по нечетным.

Первый поезд поехал в Херсон: смотрите видео

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в вагонах поезда 200 пассажиров, купивших билеты "до победы". Это совместный проект "Укрзализныци" и UNITED24.

Как и этот поезд мы вернем в Херсон все для нормальной жизни! Спасибо всем, кто сейчас работает над тем, чтобы город получил все необходимое! Мы вместе, мы рядом и мы в работе 24/7,

– подчеркнул Тимошенко.

Больше о проекте "Укрзализныци"

Недавно "Укрзализныця" начала проект "Билеты к победе". Все желающие могут купить благотворительный билет на первые три рейса поездов из Киева в 5 городов:

уже освобожденного Херсона;

Мариуполя;

Донецка;

Луганска;

Симферополя.

Соответствующие маршруты будут открываться после деоккупации города или региона. Рейсы будет совершать "Поезд к победе", вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях Украины.

Все билеты благотворительные – средства от их продажи будут переведены через платформу UNITED24 на закупку автомобилей, которые соединят города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.