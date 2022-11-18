Як повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, потяг має прибути до обласного центра Херсонської області завтра, 19 листопада, орієнтовно о 9:00.

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За словами Хланя, поїзди відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона – по непарних.

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Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у вагонах потяга 200 пасажирів, які придбали квитки "до перемоги". Це спільній проєкт "Укрзалізниці" та UNITED24.

Як і цей потяг ми повернемо у Херсон все для нормального життя! Дякую всім хто зараз працює над тим, щоб місто отримало все необхідне! Ми разом, ми поруч і ми в роботі 24/7,

– наголосив Тимошенко.

Потяг до українського Херсона: дивіться відео

Більше про проєкт "Укрзалізниці"

Нещодавно "Укрзалізниця" розпочала проект "Квитки до перемоги". Усі охочі можуть купити благодійний квиток на перші три рейси потягів з Києва до 5 міст:

уже звільненого Херсона;

Маріуполя;

Донецька;

Луганська;

Сімферополя.

Відповідні маршрути відкриватимуться після деокупації міста або регіону. Рейси здійснюватиме "Потяг до перемоги", вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях України.

Усі квитки благодійні – кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю автомобілів, котрі сполучать міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

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