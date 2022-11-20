Про це 20 листопада написав керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Він опублікував відео з магазину АТБ, який вже приймає клієнтів.

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"Відсьогодні у Херсоні можна йти за покупками. Херсонці мають можливість придбати товари в АТБ, що на Миколаївському шосе, 30-б. За 4 дні відкриються ще 2 таких магазини", – зазначив Янушевич.

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Де з'являться нові магазини

Керівник ОВА подякував за відновлення роботи гендиректору корпорації АТБ Борису Маркову. Працівники компанії працюватимуть вночі та вдень. Вони прийматимуть нове постачання продукції.

Тож дефіциту не буде. Буде лише комфорт і нові можливості для херсонців, – написав Янушевич.

У Херсонській міській раді розповіли, що нові магазини відкриють у Таврійському та Шуменському мікрорайонах. Супермаркет, який відкрили 20 листопада, працюватиме з 8:00 до 18:00 щодня. Керівництво АТБ запевняє, що продукції привезли достатньо й асортимент поповнюватиметься кожного дня.

Зверніть увагу! Сили спеціальних операцій звільнили Херсон 11 листопада. Цього ж дня місцеві мешканці опублікували відео з вантажівкою АТБ. Вона привезла людям їжу.

Як живуть херсонці

У Херсоні все ще є проблеми з інфраструктурою. Проте відновлення вже триває, щоб місто повернулося до нормального життя.



Чоловік у Херсоні / Фото ЕРА



Люди готують їжу / Фото ЕРА



У Херсоні ще не відновили інфраструктуру / Фото ЕРА

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