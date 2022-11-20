Мережу підкорив зворушливий відеоролик, знятий одним з українських захисників 46-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Важливо Росіяни підучились "правильно" відступати: британська розвідка оцінила втрати

На оприлюднених кадрах маленький хлопчик підбігає до нашого військового і мило запитує:

Дяду, а ви всіх козлів вигнали?

У відповідь військовий каже: "Так, а що не видно?" (сміється). Після цього хлопчик щасливий біжить до батьків.

Малюк з Херсонщини питає у військового ЗСУ про звільнення міста: дивіться відео

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