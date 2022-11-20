Мережу підкорив зворушливий відеоролик, знятий одним з українських захисників 46-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Важливо Росіяни підучились "правильно" відступати: британська розвідка оцінила втрати

На оприлюднених кадрах маленький хлопчик підбігає до нашого військового і мило запитує:

Дяду, а ви всіх козлів вигнали?

У відповідь військовий каже: "Так, а що не видно?" (сміється). Після цього хлопчик щасливий біжить до батьків.

Малюк з Херсонщини питає у військового ЗСУ про звільнення міста: дивіться відео

Звільнення Херсона: головне

Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін 9 листопада оголосив, що їх армія вимушено залишає Херсон. Окупанти буцімто відводять війська на лівий берег Дніпра.

А вже 11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Херсонці на центральній площі кілька днів святкували звільнення міста з російської окупації.

Зараз Херсон по трохи повертається до нормального життя. 14 листопада у місті відновили роботу операторів Київстар та Vodafonе. А 18 листопада у Херсоні водопостачання підключили 900 абонентам. Роботи з відновлення зруйнованої інфраструктури тривають.

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