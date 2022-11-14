У Херсоні запрацювало два мобільних оператори

Про відновлення роботи мобільного оператора Київстар повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. "В центрі міста на площі біля ОДА вже працює LTE від Київстар", – розповів він.

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Також це підтвердили у на сторінці Київстар у фейсбуці. "На завтра заплановано багато роботи з відновлення зв'язку в місті", – додали там.

У компанії Vodafonе теж розповіли, що вже відновили мобільних зв'язок у місті. Там зазначили, що менш ніж за 18 годин технарі компанії побудували майже "нову" мережу для міста.

Нагадаємо! Раніше свою роботу у місті креативно анонсували два поштових оператори: Укрпошта та "Нова пошта". Укрпошта не лише оновила логотип, розфарбувавши основну світлину профілю компанії у кавун, але й анонсувала випуск нових поштових марок та листівок, які присвятила звільненню Херсона й назвала серію "Херсон – це Україна".