В Херсоне заработали два мобильных оператора

О возобновлении работы мобильного оператора Киевстар сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич. "В центре города на площади возле ОГА уже работает LTE от Киевстара", – рассказал он.

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Также это подтвердили на странице Киевстар в фейсбуке. "На завтра запланировано много работы по возобновлению связи в городе", – добавили там.

В компании Vodafonе тоже рассказали, что уже восстановили мобильные связи в городе. Там отметили, что менее чем через 18 часов технари компании построили почти "новую" сеть для города.

Напомним! Ранее свою работу в городе креативно анонсировали два почтовых оператора: Укрпочта и "Новая почта". Укрпочта не только обновила логотип, раскрасив основную фотографию профиля компании в арбуз, но и анонсировала выпуск новых почтовых марок и открыток, которые посвятила освобождению Херсона и назвала серию "Херсон – это Украина".