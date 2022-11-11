Зокрема, поштові оператори Укрпошта та "Нова пошта" наввипередки креативно анонсували відновлення роботи в обласному центрі на офіційних сторінках у соціальних мережах. Бізнес 24 передає деталі.

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Поштові оператори анонсували повернення до деокупованого Херсона

Укрпошта оновила свій стандартний логотип у вигляді геолокації у фейсбуці, розфарбувавши основну світлину профілю компанії у кавун. Натяк більш ніж зрозумілий – поштовий оператор має намір невдовзі відновити роботу у звільненому Херсоні.

Крім того, Укрпошта анонсувала випуск нових поштових марок та листівок, які присвятила звільненню Херсона й назвала серію "Херсон – це Україна". На них також буде зображений символ Херсонщини – кавун.

"Нова пошта", своєю чергою, також використала власний логотип для анонсу відновлення роботи у звільненому місті. У твітері компанія опублікувала однозначну загадку: "Це не мариво, не сон – повертаємось в...", прикріпивши наприкінці свою фірмову літеру "Н".

До слова, поштові оператори й раніше хутко поверталися до щойно деокупованих населених пунктів Харківщини та Херсонщини – зокрема, у форматі мобільних відділень.

ЗСУ звільняють Херсон: коротко

Українські військові успішно вибивають окупантів з правого берега Херсонщини – міноборони Росії 11 листопада заявило, що повністю перекинуло свої війська на лівий берег Дніпра.

Цього ж дня у мережі почали з'являтись відео, як херсонці масово виходять у центр міста й з радістю зустрічають там ЗСУ.

У Міноборони України згодом заявили, що Херсон майже повністю перебуває під контролем ЗСУ – депутат місцевої облради Сергій Хлань пояснив, що у місті триває зачистка.

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