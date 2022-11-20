Про це заявили у розвідці Британії. За оцінками британських фахівців, нещодавній відступ Росії з Херсона пройшов у відносно хорошому порядку порівняно з попередніми великими відступами країни-агресорки під час війни в Україні.

Важливо Україна починає евакуацію з деокупованих територій Півдня: держава покриє витрати

За даними розвідників, під час відступу втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями, тоді як значна частина техніки, яка залишилася, була успішно знищена російськими військами, щоб не залишити її Україні.

Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна. Однак, армія Росії все ще розколота через погане керівництво молодшого та середнього рівня та культуру прикриття,

– мовиться у повідомленні британської розвідки.

Наприклад, за останні місяці 2 роти, підпорядковані СВО, втекли після вбивства їх командира. Інші офіцери, ймовірно, збрехали, намагаючись приховати інцидент.

Разом з тим українські захисники під час контрнаступу на Півдні України вперше затрофеїли вертоліт Мі-8. Його окупанти покинули, тікаючи від наших бійців. Зауважимо, що це, ймовірно, найдорожчий трофей у колекції ЗСУ. Адже вартість такого гелікоптера становить 14 – 17 мільйонів доларів.

Окупанти перегруповують свої війська, які були у Херсоні

В американському Інституті вивчення війни заявили, що так званий жест доброї волі росіян на частині Херсонщини дозволив окупантам перегрупувати свої війська. Бійців, яких відвели, уже перекидають на інші напрямки для посилення оборони.

Ворог намагається з усіх сил окопуватися. І використовує для цього бійців, яких українські військові відтіснили з частини Херсонської області. Як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська зміцнюють свої позиції в:

тимчасово окупованих Луганській, Донецькій областях;

та на сході Запорізької областей.

Туди, власне, і перекидають бійців з Херсонщини, а також свіжо мобілізованих.

Що відомо про звільнення Херсона

11 листопада українських військових помітили на околицях самого Херсона. Ще до того, як ЗСУ офіційно зайшли у місто, херсонці вже чекали на своїх захисників у центрі міста.

І вже 14 листопада у звільнений Херсон приїхав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що окупанти на Херсонщині залишили руїни, адже нищили все, що лише могли.

Зараз Херсон по трохи повертається до нормального життя. 14 листопада у місті відновили роботу операторів Київстар та Vodafonе. А 18 листопада у Херсоні водопостачання підключили 900 абонентам. Роботи з відновлення зруйнованої інфраструктури тривають.

До речі – Зеленський розкрив деталі візиту в Херсон: дивіться відео