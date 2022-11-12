Відео цілої техніки у своєму телеграм-каналі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц".

Цікаво Фсбшний зв'язок, танки, гармати: які рідкісні трофеї росіян ЗСУ здобули на Харківщині

На оприлюдненому відео бійці 1-го батальйону 28-ї бригади на Херсонщині повернули покинутий росіянами гелікоптер Мі-8. Цікаво, що цей вертоліт могли раніше захопити росіяни на початку повномасштабного наступу.

Я не знаю, хто "віджимає" танки чи щось таке, але ми "віджали" вертоліт,

– каже на відео український захисник.

Зауважимо, що це, ймовірно, найдорожчий трофей у колекції ЗСУ. Адже вартість такого гелікоптера становить 14 – 17 мільйонів доларів.

Вертоліт, який кинули окупанти: дивіться відео

Зауважимо, що раніше у розвідці Великої Британії заявили, що станом на початок жовтня Україна захопила щонайменше 440 російських бойових танків і близько 650 інших броньованих машин після вторгнення. Більша частина танкового парку, який зараз є в Україні, потенційно складається із трофейних машин.

Нездатність російських екіпажів знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею свідчить про низький рівень підготовки та низький рівень бойової дисципліни.

Звільнення Херсона: головне

11 листопада ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці готувалися до приходу українських захисників та зустрічали їх з прапорами.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Херсоні з'являється українське телебачення, тож херсонці вже можуть дивитись наші канали.

А у Генштабі ЗСУ сказали, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Варте уваги – ЗСУ показали новенькі трофеї: дивіться відео