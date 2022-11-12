Видео целой техники в своем телеграмм-канале опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Интересно Фсбшную связь, танки, пушки: какие редкие трофеи россиян ВСУ получили на Харьковщине

На обнародованном видео бойцы 1-го батальона 28-й бригады на Херсонщине вернули брошенный россиянами вертолет Ми-8. Интересно, что этот вертолет могли раньше захватить россияне в начале полномасштабного наступления.

Я не знаю, кто "отжимает" танки или что-то такое, но мы "отжали" вертолет,

– говорит на видео украинский защитник.

Заметим, что это, пожалуй, самый дорогой трофей в коллекции ВСУ. Ведь стоимость такого вертолета составляет 14 – 17 миллионов долларов.

Вертолет, который бросили оккупанты: смотрите видео

Напомним, что ранее в разведке Великобритании заявили, что по состоянию на начало октября Украина захватила по меньшей мере 440 российских боевых танков и около 650 других бронированных машин после вторжения. Большая часть танкового парка, который сейчас находится в Украине, потенциально состоит из трофейных машин.

Неспособность российских экипажей уничтожить целую технику перед уходом или сдачей свидетельствует о низком уровне подготовки и низком уровне боевой дисциплины.

Увольнение Херсона: главное

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Местные жители готовились к приходу украинских защитников и встречали их с флагами.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Херсоне появляется украинское телевидение, так что херсонцы уже могут смотреть наши каналы.

А в Генштабе ВСУ сказали, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.

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