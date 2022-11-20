Об этом заявили в разведке Британии. По оценкам британских специалистов, недавнее отступление России из Херсона прошло в относительно хорошем порядке по сравнению с предыдущими отступлениями страны-агрессора во время войны в Украине.

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По данным разведчиков, при отступлении потери транспортных средств, вероятно, исчислялись десятками, а не сотнями, тогда как значительная часть техники, которая осталась, была успешно уничтожена российскими войсками, чтобы не оставлять ее Украине.

Этот относительный успех, вероятно, отчасти объясняется более эффективным единым оперативным командованием под руководством генерала Сергея Суровикина. Однако армия России все еще расколота из-за плохого руководства младшего и среднего уровня и культуры прикрытия,

– говорится в сообщении британской разведки.

К примеру, за последние месяцы 2 роты, подчиненные СВО, сбежали после убийства их командира. Другие офицеры, вероятно, соврали, пытаясь скрыть инцидент.

Вместе с тем украинские защитники во время контрнаступления на Юге Украины впервые затрофеили вертолет Ми-8. Его оккупанты покинули, убегая от наших бойцов. Заметим, что это, пожалуй, самый дорогой трофей в коллекции ВСУ. Ведь стоимость такого вертолета составляет 14 – 17 миллионов долларов.

Оккупанты перегруппировывают свои войска, которые были в Херсоне

В американском Институте изучения войны заявили, что так называемый жест доброй воли россиян на части Херсонщины позволил оккупантам перегруппировать свои войска. Бойцов, которых отвели, уже перебрасывают на другие направления для усиления обороны.

Враг пытается изо всех сил окапываться. И использует для этого бойцов, которых украинские военные оттеснили из Херсонской области. Как отмечают в Институте изучения войны, российские войска укрепляют свои позиции в:

временно оккупированных Луганской, Донецкой областях;

и на востоке Запорожской области.

Туда, собственно, и перебрасывают бойцов из Херсона, а также свежемобилизованных.

Что известно об освобождении Херсона

11 ноября украинских военных заметили в окрестностях самого Херсона. Еще до того, как ВСУ официально зашли в город, херсонцы уже ждали своих защитников в центре города.

И уже 14 ноября в освобожденный Херсон приехал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что оккупанты на Херсонщине оставили руины, ведь уничтожали все, что только могли.

Сейчас Херсон немного возвращается к нормальной жизни. 14 ноября в городе возобновили работу операторов Киевстар и Vodafonе. А 18 ноября в Херсоне водоснабжение было подключено 900 абонентам. Работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры продолжаются.

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