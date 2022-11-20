Враг пытается изо всех сил окапываться. И использует для этого бойцов, которых украинские военные оттеснили из Херсонской области.
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Оккупантов опрокидывают на другие направления
Как отмечают в Институте по изучению войны, российские войска укрепляют свои позиции во временно оккупированных Луганской, Донецкой и востоке Запорожской областях. Туда, собственно, и опрокидывают бойцов из Херсона, а также свежемобилизованных.
Составители отчета цитируют сообщение Генштаба, в котором говорится об увеличении количества оккупантов в Луганске. Согласно сообщению ведомства, россияне селятся в заброшенные дома в Красном и Семейкино, что в почти 30 километрах к юго-востоку от областного центра.
Глава ОВА Сергей Гайдай накануне заявил, что оккупанты опрокидывают остатки российских десантников с правобережья Херсонщины в Луганщину. Также в ОВА отметили, что часть захватчиков перебросили в Новоайдар, примерно в 55 километрах к востоку от Северодонецка.
Вблизи Мариуполя может находиться до 15 тысяч бойцов
О ситуации в Мариуполе рассказал советник мэра Петр Андрющенко. Он отметил, что в город прибыл передислоцированный личный состав, а также военная техника. В самом Мариупольском районе оккупанты разместили от 10 до 15 тысяч военнослужащих. По словам Андрющенко, новомобилизованных, вероятно, перебрасывают через Мариуполь в западную часть Донецкой области.
Известно также, что оккупанты пытаются рассредоточить свои силы на востоке Запорожской области. Там развернули отдельные элементы в направлении Гуляйполя.
Составители отчета отмечают, что Россия может привлечь дополнительные мобилизованные силы в ближайшие недели. Об этом свидетельствует тот факт, что учения в Брестской области (Беларусь) завершили мобилизованные части 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии.
В Институте не исключают, что россияне будут продолжать использовать как мобилизованные, так и передислокированные бойцы. Они должны способствовать восстановлению наступления на Донетчине, а также удержанию оборонных позиций на Луганщине.
Напомним, что накануне военный эксперт Александр Мусиенко спрогнозировал, где будут вести новые наступления враги . По его словам, оккупанты будут пытаться идти вперед. Согласно имеющейся у него информации, захватчики стремятся усилить Луганское направление. Его, собственно, и будут усиливать бойцами из Херсона.
В то же время, российские военные также хотят расширить фронт наступления, которое сейчас сосредоточено в районе Авдеевки и Бахмута. По словам Мусиенко, враг может попытаться пойти на прорыв вблизи этих населённых пунктов.
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