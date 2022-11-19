Более того, оккупационная "власть" полуострова приказала провести "фортификационные работы" и на территории самого Крыма. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Российские захватчики планируют новое наступление

В то же время россияне не перестают мечтать о том, что им удастся изменить ситуацию на фронте в свою пользу.

Российские войска будут пытаться наступать. Судя по имеющейся информации, они хотят усилить Луганское направление и перебросить туда дополнительные части, которые смогли вывести с правобережья Херсонщины,

– сказал Мусиенко.

При этом оккупанты полностью пренебрегают комплектованием, перегруппировкой и восстановлением боеспособности подразделений из Херсона. Как отметил военный обозреватель, некоторые боевые единицы потеряли свою боеспособность на уровне от 10 до 40%.

"Пренебрегая этим, россияне хотят расширить фронт наступления, которое сейчас могут вести в районе Авдеевки и Бахмута. Оккупанты могут попытаться пойти там на прорыв", – рассказал Мусиенко.

У россиян – значительная нехватка техники

Однако, по словам военного обозревателя, у российской армии есть большие проблемы. Если отсутствие кадров Россия пытается закрыть мобилизованными, то с техникой у неприятеля все очень плохо. Сейчас россиянам больше не хватает артиллерии и тяжелого вооружения.

Украинская армия за месяцы войны нанесла врагу такое поражение, что противнику нужно несколько лет, чтобы восстановить потери в артиллерии,

– отметил Мусиенко.

Оккупанты хотят пойти в наступление широким фронтом

Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, оккупанты будут предпринимать попытки наступления. Еще в феврале или марте россияне могли себе позволить наступление широким фронтом с огневым валом, не считали артиллерийские боеприпасы, уничтожали все живое на своем пути. Однако сейчас на некоторых направлениях для оккупантов такое поведение – это уже роскошь.

Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований Вероятно, оккупанты хотят попробовать что-то вроде такого широкого фронта на Востоке. Будут попытки прорывать наши позиции в районе Сватово – Кременной, усиление наступления в районе Бахмута. Так россияне постараются достичь хоть какого-то тактического преимущества и успеха на Востоке.

Военный обозреватель считает, что вряд ли российское наступление широким фронтом может иметь какие-либо существенные результаты.

Во-первых, оккупанты деморализованы своими поражениями.

Во-вторых, украинские подразделения гораздо лучше подготовлены к зиме.

Перед россиянами снова встает дилемма

Как отметил Мусиенко, для того чтобы пойти в наступление широким фронтом на Востоке, оккупантам нужно забрать большую часть войск с Юга. Речь идет о тех боевых частях, которые удалось спасти с правого берега Днепра, и некоторые другие подразделения.

"Нам же для того, чтобы усилить свою оборону на Востоке, не нужно перебрасывать туда сразу все войска, которые были вовлечены в контрнаступательную операцию на правобережье Херсонщины. В этом заключается наше преимущество", – сказал военный обозреватель.

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Он добавил, что похожая ситуация уже происходила. Такая же дилемма возникла перед россиянами в августе – сентябре.

Тогда оккупанты думали, усилить свою защиту на Харьковщине и защищать Изюм и Купянск, или перебрасывать дополнительные подразделения на правобережье Херсонщины. А в результате потерять и Харьковщину, и правый берег Днепра в Херсонской области,

– заметил Мусиенко.

Александр Мусиенко рассказал, где россияне планируют наступление: смотрите видео

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