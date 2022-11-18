В Генштабе сообщили актуальную информацию о ситуации на фронте вечером 18 ноября. В течение суток враг нанес 5 ракетных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация в регионах Украины

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Двуречная, Огурцово, Осиново, Старица, Хатнее и Фиголовка Харьковской области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Двуречная, Огурцово, Осиново, Старица, Хатнее и Фиголовка Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка в Луганской и Колодец и Торское Донецкой области;

– из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка в Луганской и Колодец и Торское Донецкой области; на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Раздоловка, Солечин, Яковлевка и Спорное в Донецкой области;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Раздоловка, Солечин, Яковлевка и Спорное в Донецкой области; на Авдеевском направлении – из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;

– из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области; на Новопавловском направлении – из разнокалиберной артиллерии, по районам Богоявленки, Нескучного, Времовки, Угледара и Новополя в Донецкой области;

– из разнокалиберной артиллерии, по районам Богоявленки, Нескучного, Времовки, Угледара и Новополя в Донецкой области; на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Зализничное, Орехов, Щербаки и Павловка Запорожской области и Пречистовка – Донецкой;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Зализничное, Орехов, Щербаки и Павловка Запорожской области и Пречистовка – Донецкой; на Криворожском направлении – из артиллерии, в районе населенного пункта Милово Херсонской области.

ВСУ уничтожают врага на Херсонщине

На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Белозерка, Николаевка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.

Подтверждены потери противника в Херсонской области за предыдущие дни. Так, в городе Скадовск, в результате поражения района сосредоточения оккупантов, потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение боеприпасов.

Что происходит на Луганщине и Запорожье

По информации Генштаба, в город Новоайдар в Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления.

С целью наращивания инженерного оборудования оборонных рубежей в районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.

Оккупанты получают "на орехи"

Украинская авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и железнодорожный мост.