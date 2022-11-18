О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала .

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01:56 МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой призвало Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах. Международное агентство по атомной энергии, которое Россия должно немедленно вывести свои войска из оккупированной ЗАЭС. Однако Россия и Китай проголосовали против резолюции.

01:12 В ОК "Юг" рассказали, что россияне вывезли из Новой Каховки на Херсонщине фактически все медицинское оборудование. Поэтому прекратила работу центральная городская больница.

00:35 Кроме того, что Лукашенко позволяет россиянам пользоваться своими территориями в военных целях, он еще активно поставляет оружие агрессорам. Только за октябрь белорусский диктатор передал России более 200 единиц военной техники.