Ба більше, окупаційна "влада" півострова наказала провести "фортифікаційні роботи" й на території самого Криму. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Російські загарбники планують новий наступ

Водночас росіяни не припиняють мріяти про те, що їм вдасться змінити ситуацію на фронті на свою користь.

Російські війська будуть пробувати наступати. Судячи з інформації, яка є, вони хочуть підсилити Луганський напрямок і перекинути туди додаткові частини, які змогли вивести з правобережжя Херсонщини,

– сказав Мусієнко.

При цьому окупанти повністю нехтують комплектуванням, перегрупуванням та відновленням боєздатності підрозділів з Херсонщини. Як зазначив військовий оглядач, окремі бойові одиниці втратили свою боєздатність на рівні від 10 до 40%.

"Нехтуючи цим, росіяни хочуть розширити фронт наступу, який зараз можуть вести в районі Авдіївки й Бахмута. Окупанти можуть спробувати піти там на прорив", – розповів Мусієнко.

У росіян – значний брак техніки

Однак, за словами військового оглядача, у російській армії є великі проблеми. Якщо відсутність кадрів Росія намагається закрити мобілізованими, то з технікою у ворога все дуже погано. Зараз росіянам найбільше бракує артилерії та важкого озброєння.

Українська армія за місяці війни завдала ворогу такого ураження, що противнику треба кілька років, аби відновити втрати в артилерії,

– зазначив Мусієнко.

Окупанти хочуть піти у наступ широким фронтом

Він наголосив, що попри все, окупанти будуть здійснювати спроби наступу. Ще у лютому чи березні росіяни могли собі дозволити наступ широким фронтом з вогневим валом, не рахували артилерійські боєприпаси, знищували все живе на своєму шляху. Однак зараз на деяких напрямках для окупантів така поведінка – це вже розкіш.

Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень Ймовірно, окупанти хочуть спробувати щось на кшталт такого широкого фронту на Сході. Будуть спроби проривати наші позиції в районі Сватового – Кремінної, посилення наступу в районі Бахмута. Так росіяни намагатимуться досягти бодай якоїсь тактичної переваги і успіху на Сході.

Військовий оглядач вважає, що навряд чи російський наступ широким фронтом може мати якісь суттєві результати.

По-перше, окупанти деморалізовані своїми поразками.

По-друге, українські підрозділи набагато краще підготовані до зими.

Перед росіянами знову постає дилема

Як зазначив Мусієнко, для того, аби піти у наступ широким фронтом на Сході, окупантам потрібно забрати велику частину військ з Півдня. Йдеться про ті бойові частини, які вдалося врятувати з правого берега Дніпра, і деякі інші підрозділи.

"Нам же для того, аби посилити свою оборону на Сході, не потрібно перекидати туди одразу всі ті війська, які були залучені до контрнаступальної операції на правобережжі Херсонщини. У цьому полягає наша перевага", – сказав військовий оглядач.

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Він додав, що схожа ситуація вже відбувалася. Така сама дилема виникла перед росіянами у серпні – вересні.

Тоді окупанти думали, чи посилити свій захист на Харківщині і боронити Ізюм та Куп'янськ, чи перекидати додаткові підрозділи на правобережжя Херсонщини. А в результаті втратити й Харківщину, й правий берег Дніпра на Херсонщині,

– зауважив Мусієнко.

Олександр Мусієнко розповів, де росіяни планують наступ: дивіться відео

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