Як сказав Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, за добу ЗСУ відбили сотні атак.
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За словами українського лідера, наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних пом'якшень боїв чи передишок не було.
Тільки за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Усі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої,
– наголосив Зеленський.
Він особливо відзначив прикордонників Харківського й Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині. Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам.
"Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати", – додав президент України.
Український лідер підкреслив, що на жодній з ділянок фронту ЗСУ не дають ворогу і шансу прорвати оборону.
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Наостанок Володимир Зеленський привітав всіх сержантів Збройних Сил України з їхнім професійним днем.
Сьогодні вже багато було сказано теплих слів і в армії, і в суспільстві. Сержанти – це справді ті люди, які забезпечують реальну єдність і взаєморозуміння між командирами та солдатами. Сержантський корпус – це справжня опора армії, і я дякую всім нашим сержантам, які відповідають цим словам,
– додав Зеленський.
Варто нагадати, що за минулу добу, 17 листопада, ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:
- Новоселівське і Стельмахівка Луганської області,
- Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.
Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. За минулу добу російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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