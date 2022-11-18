Глава держави зауважив, що протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики. Завдяки цьому аварійних відключень сьогодні було значно менше, повідомляє 24 канал.
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Президент розповів про ситуацію в енергетиці
Зеленський зазначив, що станом на вечір 18 листопада в більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві.
Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах і столиці. Київщина і Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина і Тернопільщина,
– розповів президент.
Дивіться звернення Володимира Зеленського
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