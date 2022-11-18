В російському міністерстві закордонних справ заявили про якесь "політичне замовлення". Окупанти традиційно не хочуть брати відповідальність за свої злочини.

Цікаво Росія підробляла докази і не сприяла слідству: що означає вирок у справі MH17

Нідерланди викликали російського посла

Уряд Нідерландів викликав посла Росії через реакцію Москви на вирок у судовому процесі щодо збиття рейсу MH17 у 2014 році. МЗС країни-агресорки заявило, що Гаазький окружний суд "знехтував неупередженістю" під час винесення вердикту.

Бойовиків засудили до довічного ув’язнення за збиття авіалайнера над Донбасом у 2014 році. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі 298 людей, які перебували на борту.

Таким чином Росія дискредитує нідерландську конституційну державу. Це абсолютно неприйнятно,

– мовиться в заяві МЗС Нідерландів.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра зауважив, що Росія сама порушує міжнародні закони всіма способами.

"Ми не можемо це пропустити... і повинні продемонструвати, що ми поважаємо верховенство права і маємо незалежну судову систему", – наголосив Гукстра.

Суд над донецькими бойовиками: коротко

Гаазький суд 17 листопада визнав двох російських бойовиків Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського та українця Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.

Їх засудили до довічного ув'язнення. Поте вирок оголосили заочно, адже вони досі перебувають на волі.

Також зловмисників зобов'язали виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат становитиме 16 мільйонів євро.

Ще одного підозрюваного, росіянина Олега Пулатова, виправдали через відсутність доказів.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення суду важливим. Також він наголосив, що також варто притягнути до відповідальності й замовників цієї жахливої трагедії.

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