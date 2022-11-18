В российском министерстве иностранных дел заявили о каком-то "политическом заказе". Оккупанты традиционно не хотят брать ответственность за свои преступления.

Интересно Россия подделывала доказательства и не способствовала следствию: что означает приговор по делу MH17

Нидерланды вызвали русского посла

Правительство Нидерландов вызвало посла России из-за реакции Москвы на приговор в судебном процессе по сбитию рейса MH17 в 2014 году. МИД страны-агрессора заявил, что Гаагский окружной суд "пренебрег беспристрастностью" во время вынесения вердикта.

Боевиков приговорили к пожизненному заключению за сбитие авиалайнера над Донбассом в 2014 году. В результате авиакатастрофы погибли все 298 находившихся на борту человек.

Таким образом, Россия дискредитирует нидерландское конституционное государство. Это совершенно неприемлемо,

– говорится в заявлении МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заметил, что Россия сама нарушает международные законы всеми способами.

"Мы не можем это пропустить... и должны продемонстрировать, что мы уважаем верховенство права и имеем независимую судебную систему", – подчеркнул Гукстра.

Суд над донецкими боевиками: коротко

Гаагский суд 17 ноября признал двух российских боевиков Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко причастными к катастрофе MH17.

Их приговорили к пожизненному заключению. Затем приговор объявили заочно, ведь они до сих пор находятся на свободе.

Также злоумышленники обязали выплатить компенсацию семьям погибших. Полная сумма выплат составит 16 миллионов евро.

Еще одного подозреваемого, россиянина Олега Пулатова, оправдали из-за отсутствия доказательств.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда важным. Также он подчеркнул, что также следует привлечь к ответственности и заказчиков этой ужасной трагедии.

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