В первую очередь – признали причастность России. С мая 2014 года Москва контролировала боевиков, финансировала их и поставляла на Донбасс оружие. Также из Кремля назначали главарей боевиков.

Важно Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в сбитии "Боинга" MH17

Приговор разбил ложь России

Суд закрепил роль России как юридический факт. Этим решением опровергли ложь, которую 8 лет распространяла кремлевская пропаганда, поскольку Россия отрицала свою причастность к войне на Донбассе и врала миру о "гражданской войне" в Украине. ️

Судья озвучил, что "Боинг" сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Ракету привезли из России, а после авиакатастрофы увезли обратно.

Россия подделывала доказательства

В ходе расследования доказали, что российская сторона сознательно подделывала доказательства, чтобы ввести следствие в заблуждение. Россия никак не способствовала следствию и игнорировала запросы о международной правовой помощи.

Суд признал объективность следствия и его качественную работу. Приговор вынесли, основываясь на доказательствах, собранных международной Объединенной следственной группой. К ее работе присоединились украинские правоохранители, что повышает международный авторитет Украины.

Будут и следующие приговоры

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что приговор – важный юридический прецедент для дальнейшего процесса над всеми российскими военными преступниками. В том числе и над президентом России Путиным. Подоляк подчеркнул, что зло должно быть наказано конкретными приговорами.

Кроме того, это ставит мир перед фактом, что Россия является государством-террористом, а его жертвами могут стать не только украинцы.

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