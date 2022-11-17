Пропагандистські ЗМІ продовжують зомбувати росіян та маніпулювати фактами так, як їм заманеться. При цьому намагаються піддавати сумніву найвищі з усіх можливих інстанцій. Здається, що вони готові переконати своїх людей у будь-чому, аби лиш ті не дізнались правди.

Увага Суд визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними у збитті "Боїнга" MH17

Росіяни наважились звинуватити у неправді Гаазький суд. Втім, це нічого уже не змінить – світ почув правду, на яку чекав 8 років – Росія спонсор тероризму, саме вона відповідальна за жахливу трагедію у небі над українським Донбасом.

Втім, росіяни й далі відмовляються визнавати очевидну причетність до авіакатастрофи.

Що заявило мзс країни-агресорки

У відомстві заявили, що "в основі справи лежало політичне замовлення на підкріплення версії про причетність Росії".

"Москва шкодує, що суд Гааги знехтував принципами неупередженого правосуддя для політичної кон'юнктури", – ось так помпезно та цинічно зазначили в міністерстві Росії.

Тобто, у загибелі 298 людей — росіяни бачать лише політичні мотиви.

Втім, така ницість характерна хіба лиш для них. І жоден світовий суд, а тим більше суд Гааги не буде грати у політичні ігри.

Однак, Росія вважає себе гідною того, аби піддати сумніву вирок найвищого органу правосуддя в Європі.

Також в Росії ганебно бідкаються, мовляв "усі факти, які вони надали суду, щодо того, що пуск міг бути здійснений військовослужбовцями ЗСУ з підконтрольної Києву території, були просто проігноровані".

Тобто, вони абсолютно не розуміють, як працює Гаазький трибунал. Вважають, що 8 років суддям було не достатньо, аби встановити правду і винних у жахливій трагедії.

Тож, було б добре, якби окрім своєї звичної пропаганди, росіяни читали б і офіційні статути та вироки. Тоді вони знали б, що загалом за час розслідування міжнародна слідча група зібрала безпрецедентну доказову базу доказів:

  • ️ проаналізувала понад 5,5 мільярда сторінок інформації;
  • ️ вивчила понад 1,5 мільйона телефонних дзвінків у районі запуску ракети та вздовж її маршруту;
  • ️ допитала як свідків понад 260 осіб;
  • ️ провела понад 3 тисячі різноманітних експертних досліджень;
  • ️ у місті Павлоград Дніпропетровської області проведено унікальний слідчий експеримент з контрольованого підриву зенітно-керованих ракет 9М38М1 ЗРК "БУК", результати якого виявилися вирішальними для експертних висновків.

Справа МН17 в Гаазі

Зауважимо також, що кримінальне та технічне розслідування справи МН17 вела спеціально створена Joint Investigation Team – Спільна слідча група, куди увійшли представники правоохоронних органів 5 країн:

  • Нідерландів – у катастрофі загинули найбільше їх підданих;
  • України – над нами збили літак;
  • Малайзії – країни прапора МН17;
  • Австралії та Бельгії – їхні громадяни також загинули.

Уряди цих 5 країн домовилися, що кримінальне переслідування винних здійснюватимуть Нідерланди.

Як збили МН17 – висновки суду

Boeing 777 рейсу МН17 було збито ракетою "земля – повітря" із ЗРК "Бук", який стояв на озброєнні 53-ї зенітної ракетної бригади військ ППО ЗС РФ (місце дислокації – під Курськом).

13 липня, напередодні катастрофи, ЗРК перевезли на окуповану частину Донбасу через непідконтрольну Україні ділянку кордону з РФ. Тієї ж ночі цей "Бук" повернули назад до Росії.

Суд над донецькими бойовиками: що відомо

  • Сьогодні, 17 листопада, Гаазький суд визнав трьох російських бойовиків: Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського, Олега Пулатова та українця Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.
  • Їх засудили до довічного ув'язнення. Втім, вирок бойовикам оголосили заочно, адже вони досі на свободі.
  • Також їх зобов'язали виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат становитиме 16 мільйонів євро.
  • Ще одного підозрюваного, росіянина Пулатова, виправдали.
  • Президент України Володимир Зеленський назвав рішення суду важливим, водночас вказав на важливість притягнення до відповідальності і замовників.

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