Пропагандистські ЗМІ продовжують зомбувати росіян та маніпулювати фактами так, як їм заманеться. При цьому намагаються піддавати сумніву найвищі з усіх можливих інстанцій. Здається, що вони готові переконати своїх людей у будь-чому, аби лиш ті не дізнались правди.
Увага Суд визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними у збитті "Боїнга" MH17
Росіяни наважились звинуватити у неправді Гаазький суд. Втім, це нічого уже не змінить – світ почув правду, на яку чекав 8 років – Росія спонсор тероризму, саме вона відповідальна за жахливу трагедію у небі над українським Донбасом.
Втім, росіяни й далі відмовляються визнавати очевидну причетність до авіакатастрофи.
Що заявило мзс країни-агресорки
У відомстві заявили, що "в основі справи лежало політичне замовлення на підкріплення версії про причетність Росії".
"Москва шкодує, що суд Гааги знехтував принципами неупередженого правосуддя для політичної кон'юнктури", – ось так помпезно та цинічно зазначили в міністерстві Росії.
Тобто, у загибелі 298 людей — росіяни бачать лише політичні мотиви.
Втім, така ницість характерна хіба лиш для них. І жоден світовий суд, а тим більше суд Гааги не буде грати у політичні ігри.
Однак, Росія вважає себе гідною того, аби піддати сумніву вирок найвищого органу правосуддя в Європі.
Також в Росії ганебно бідкаються, мовляв "усі факти, які вони надали суду, щодо того, що пуск міг бути здійснений військовослужбовцями ЗСУ з підконтрольної Києву території, були просто проігноровані".
Тобто, вони абсолютно не розуміють, як працює Гаазький трибунал. Вважають, що 8 років суддям було не достатньо, аби встановити правду і винних у жахливій трагедії.
Тож, було б добре, якби окрім своєї звичної пропаганди, росіяни читали б і офіційні статути та вироки. Тоді вони знали б, що загалом за час розслідування міжнародна слідча група зібрала безпрецедентну доказову базу доказів:
- ️ проаналізувала понад 5,5 мільярда сторінок інформації;
- ️ вивчила понад 1,5 мільйона телефонних дзвінків у районі запуску ракети та вздовж її маршруту;
- ️ допитала як свідків понад 260 осіб;
- ️ провела понад 3 тисячі різноманітних експертних досліджень;
- ️ у місті Павлоград Дніпропетровської області проведено унікальний слідчий експеримент з контрольованого підриву зенітно-керованих ракет 9М38М1 ЗРК "БУК", результати якого виявилися вирішальними для експертних висновків.
Справа МН17 в Гаазі
Зауважимо також, що кримінальне та технічне розслідування справи МН17 вела спеціально створена Joint Investigation Team – Спільна слідча група, куди увійшли представники правоохоронних органів 5 країн:
- Нідерландів – у катастрофі загинули найбільше їх підданих;
- України – над нами збили літак;
- Малайзії – країни прапора МН17;
- Австралії та Бельгії – їхні громадяни також загинули.
Уряди цих 5 країн домовилися, що кримінальне переслідування винних здійснюватимуть Нідерланди.
Як збили МН17 – висновки суду
Boeing 777 рейсу МН17 було збито ракетою "земля – повітря" із ЗРК "Бук", який стояв на озброєнні 53-ї зенітної ракетної бригади військ ППО ЗС РФ (місце дислокації – під Курськом).
13 липня, напередодні катастрофи, ЗРК перевезли на окуповану частину Донбасу через непідконтрольну Україні ділянку кордону з РФ. Тієї ж ночі цей "Бук" повернули назад до Росії.
Суд над донецькими бойовиками: що відомо
- Сьогодні, 17 листопада, Гаазький суд визнав трьох російських бойовиків: Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського, Олега Пулатова та українця Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.
- Їх засудили до довічного ув'язнення. Втім, вирок бойовикам оголосили заочно, адже вони досі на свободі.
- Також їх зобов'язали виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат становитиме 16 мільйонів євро.
- Ще одного підозрюваного, росіянина Пулатова, виправдали.
- Президент України Володимир Зеленський назвав рішення суду важливим, водночас вказав на важливість притягнення до відповідальності і замовників.
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