Про це мовиться у відповідному указі глави держави. Його оприлюднили 17 листопада.

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Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Відповідно до закону "Про оборону України", Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Відповідну пропозицію подала Рада національної безпеки і оборони України.

До персонального складу СВГ ввели:

  • Кубракова Олександра Миколайович – міністра інфраструктури України;
  • Машовця Романа Васильовича – заступника керівника Офісу Президента України.

Указ президента набув чинності з дня його опублікування – 17 листопада.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ

Це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Персональний склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Головою Ставки Верховного Головнокомандувача є президент Володимир Зеленський, а координатором – секретар РНБО Олексій Данілов.

Члени СВГ станом на 18 листопада:

  • Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони;
  • Сергій Дейнеко – голова Державної прикордонної служби;
  • Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента;
  • Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних Сил України;
  • Ігор Клименко – голова Національної поліції;
  • Сергій Крук – голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
  • Олександр Кубраков – міністр інфраструктури;
  • Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ;
  • Юрій Лебідь – командувач Національної гвардії;
  • Олександр Литвиненко – голова Служби зовнішньої розвідки;
  • Василь Малюк – перший заступник голови Служби безпеки;
  • Роман Машовець – заступник керівника офісу Президента;
  • Максим Миргородський – командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України;
  • Денис Монастирський – міністр внутрішніх справ;
  • Олексій Резніков – міністр оборони;
  • Сергій Рудь – начальник Управління державної охорони;
  • Руслан Стефанчук – голова Верховної Ради;
  • Ігор Танцюра – командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України;
  • Віктор Хоренко – командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;
  • Денис Шмигаль – прем'єр-міністр;
  • Юрій Щиголь – голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

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