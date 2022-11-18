Об этом говорится в соответствующем указе главы государства. Его обнародовали 17 ноября.
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Президент сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего
Согласно закону "Об обороне Украины", Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Соответствующее предложение подал Совет национальной безопасности и обороны Украины.
В персональный состав СВГ ввели:
- Кубракова Александра Николаевича – министра инфраструктуры Украины;
- Машовца Романа Васильевича – заместителя руководителя Офиса Президента Украины.
Указ президента вступил в силу со дня его опубликования – 17 ноября.
Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУЭто чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, осуществляющий в период реальной войны стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочий орган - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего
Главой Ставки Верховного Главнокомандующего является президент Владимир Зеленский, а координатором – секретарь СНБО Алексей Данилов.
Члены СВГ по состоянию на 18 ноября:
- Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны;
- Сергей Дейнеко – глава Государственной пограничной службы;
- Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента;
- Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;
- Игорь Клименко – глава Национальной полиции;
- Сергей Крук – председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Александр Кубраков – министр инфраструктуры;
- Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел;
- Юрий Лебедь – командующий Национальной гвардией;
- Александр Литвиненко – глава Службы внешней разведки;
- Василий Малюк – первый заместитель председателя Службы безопасности;
- Роман Машовец – заместитель руководителя офиса Президента;
- Максим Миргородский – командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины;
- Денис Монастырский – министр внутренних дел;
- Алексей Резников – министр обороны;
- Сергей Рудь – начальник Управления государственной охраны;
- Руслан Стефанчук – председатель Верховной Рады;
- Игорь Танцура – командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины;
- Виктор Хоренко – командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины;
- Денис Шмигаль – премьер-министр;
- Юрий Щиголь – глава Государственной службы специальной связи и защиты информации.
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