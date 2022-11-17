Нагадаємо, що глава держави відсторонив Венедіктову від посади генпрокурорки своїм указом від 17 липня. Разом із нею від виконання обов'язків усунули голову СБУ Івана Баканова.

До теми Зеленський розповів, чи допустять Україну розслідувати падіння ракети у Польщі

Венедіктову призначили пані послом України у Швейцарії

Своїм указом від 17 листопада Зеленський призначив Венедіктову на нову посаду.

Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України у Швейцарській Конфедерації,

– мовиться у тексті документа.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, він особисто підписав відповідне подання.

"Ця ідея народилася в колі декількох людей – сиділи, обговорювали, й була знайдена така опція", – розповів очільник МЗС.

Міністр вважає, що Венедіктова має компетенції, які дозволять їй ефективно виконувати функції посла. Зокрема, робота ексгенпрокурорки з міжнародними партнерами в останні місяці показала те, що вона може себе проявити на міжнародному треку.

Зверніть увагу! Зеленський пояснив, що рішення про відсторонення Венедіктової та Баканова спричинене великою кількістю зрадників України у правоохоронних органах. За словами президента, станом на 17 липня було відкрито 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників прокуратури та інших правоохоронців. Сама Венедіктова заявила, що не може оскаржувати рішення глави держави.

Цікаво – Зеленський про усунення Венедіктової та Баканова: дивіться відео