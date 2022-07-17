Ввечері 17 липня на сайті Президента України з'явилися укази про відсторонення Ірини Венедіктової та Івана Баканова, які очолювали генпрокуратуру та СБУ. Таке рішення Зеленського було неочікуваним.

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Пояснення Зеленського

Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців пояснив таке неочікуване рішення. Станом на сьогодні відкрито 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників прокуратури та інших правоохоронних органів.

У 198 особам вже повідомлено про підозру, а 60 працівників СБУ та прокуратури просто зараз працюють на ворога та ведуть діяльність проти України на тимчасово окупованих територіях.

Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь,

– сказав Зеленський.

Він додав, що саме це стало причиною відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.

Дивіться звернення Володимира Зеленського до українців за 17 липня